Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Zahnarztpraxis

Paderborn (ots)

(khp-uk) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Zahnarztpraxis in der Paderborner Südstadt eingebrochen.

Die Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.10 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis an der Straße "Zur Schmiede" verschafft. Nachdem sie ein Fenster eines Behandlungsraumes geöffnet hatten durchsuchten sie diverse Räume und Behältnisse. Sie entwendeten verschiedene medizinische Geräte, Bargeld und einen Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

