POL-PB: Polizei sucht unbekannte Betrügerin

(uk) Mit Hilfe des Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Computerbetrügerin. Die auf dem Foto abgebildete Frau hat Ende November 2018 an einem Geldautomaten in einem großen Paderborner Verbrauchermarkt am Südring zweimal illegal Geld vom Konto einer alten Dame abgehoben. Die Seniorin war Minuten vorher zum Einkaufen in einem Geschäft an der Warburger Straße gewesen. Dabei war ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Unmittelbar danach hatte die Täterin mit Hilfe der EC-Karte das Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Geldbörse wurde kurze Zeit später an der Franziskanerkirche in der Paderborner Innenstadt wieder aufgefunden. Zeugen, die Angaben zu der Verdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

