POL-PB: Einbruch in Pizzeria

Delbrück (ots) - In der Nacht auf Sonntag drangen unbekannte Täter in die Gasträume einer Pizzeria in der Westenholzer Straße im Ortsteil Westenholz ein, brachen einen Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Die Kriminalpolizei ermittelt.

