POL-PB: Mit "Bekanntentrick" in Seniorenwohnung gelangt

Paderborn (ots) - (mb) Ein mutmaßlicher Tricktäter hat sich einem Senioren gegenüber als ehemaliger Nachbar ausgeben, um in dessen Wohnung zu gelangen und vermutlich Billigwaren an den 78-jährigen zu verkaufen oder zu stehlen.

Der gebrechlich wirkende Paderborner war am Mittwoch gegen 14.15 Uhr zu Fuß am Lichtenturmweg unterwegs, als neben ihm eine silberne Limousine anhielt. Der Fahrer sprach das Opfer mit Vornamen an und gab an, früher im Haus gegenüber gewohnt zu haben. Nach einem kurzen Gespräch ging der Senior nach Hause.

Zehn Minuten später klingelte es an seiner Wohnungstür. Der angebliche Nachbar stand im Treppenhaus und wollte dem 78-Jährigen ein Weihnachtsgeschenk machen. Er umarmte den Paderborner. Überrumpelt vom Auftreten des Fremden ließ der Senior den Mann in seine Wohnung. Hier bot ihm der Unbekannte angeblich hochwertige Pelzwaren an und fragte nach Bargeld und EC-Karten. Unter Vorwänden bewegte er sich nahezu in der gesamten Wohnung, suchte mehrere Zimmer auf und öffnete Schränke. Immer wieder versuchte der Fremde den Senioren abzulenken, ließ sich Kaffee kochen und musste zur Toilette. Der Senior überließ dem angeblichen Nachbarn ein paar Euro, dann verschwand der Mann ohne Worte und überschwängliche Gesten. Besondere Wertsachen sind vermutlich nicht gestohlen worden.

Der Tatverdächtige soll etwa 40 Jahre alt, 176 cm groß und sehr schlank sein. Er hatte kaum Haare, fast eine Glatze. Der Mann wirkte gepflegt und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die hier beschriebene Variante der Kriminalität zum Nachteil von Senioren wird nicht so häufig angezeigt, reiht sich aber in eine Serie von Betrugsversuchen ein. Auch mit dem "Bekanntentrick" gelingt es den Tätern immer wieder Beute zu machen. In den letzten Tagen hatte es Anrufe von "falschen Polizisten" gegeben, die insbesondere in Seniorenhaushalten erfolgen. Vereinzelt gab es auch Betrugsversuche mit dem "Enkeltrick". Vollendete Taten wurden nicht bekannt.

Weitere Methoden der Trickdiebe und Verhaltenstipps, um nicht Opfer zu werden, sind auf den Präventionsseiten der Polizei eingestellt: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/trickdiebstahl-in-wohnungen/

