POL-PB: Alkoholisierter Rollerfahrer prallt frontal gegen Auto

Altenbeken (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kuhlbornstraße hat ein Motorrollerfahrer am Sonntag Verletzungen erlitten. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Audifahrer auf der Kuhlbornstraße ortseinwärts. Er bemerkte einen in auffälliger Fahrweise entgegen kommenden Motorroller. Sicherheitshalber stoppte der Autofahrer seinen Wagen. Der 46-jährige Rollerfahrer prallte frontal gegen das Auto und flog über den Lenker auf die Motorhaube des Audis. Er zog sich Verletzungen zu und wurde am Unfallort von Rettungssanitätern versorgt. Ins Krankenhaus wollte der Verletzte nicht. Er stand erheblich unter Alkoholeinwirkung und hatte keinen Führerschein. Die Polizei nahm den Mann mit zur Blutprobe und zeigte ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung an.

