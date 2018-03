POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verunglückt

Delbrück (ots) - (uk) Am Donnerstagnachmittag ist in Westenholz ein Pedelec-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 68-jährige Rentner hatte gegen 16.50 Uhr die Straße Im Winkel in Richtung Westenholzer Straße befahren. Beim Abbiegen auf die Westenholzer Straße nach links prallte er mit einem Volkswagen Golf zusammen, dessen Fahrer (24) aus Richtung Delbrück kommend in Fahrtrichtung Mastholte fuhr. Bei dem Zusammenprall wurde der Senior auf die Straße geschleudert. Eine Zeugin, die die Unfallgeräusche gehört hatte alarmierte den Rettungsdienst. Trotz notärztlicher Erstversorgung starb der Zweiradfahrer noch während der Behandlung im Rettungswagen. Der Golffahrer erlitt einen Schock. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Westenholzer Straße bis gegen 21.05 Uhr voll gesperrt.

