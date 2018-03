POL-PB: Frau nach Sturz in die Alme gestorben

Paderborn (ots) - (uk) Eine 44-jährige Frau, die am Mittwochmittag in die Alme gestürzt und später durch einen Spaziergänger geborgen wurde, ist am Donnerstagmorgen im Krankenhaus gestorben. Gegen 13.40 Uhr war einem Spaziergänger (63) im Bereich Balhorner Feld ein freilaufender Hund aufgefallen, der sich auffällig verhielt und dadurch die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zog. Der entdeckte schließlich schon von der Böschung aus die in der Alme liegende Frau. Er alarmierte den Rettungsdienst, zog die Verunglückte aus dem Wasser und begann mit Erste Hilfe-Maßnahmen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte, wurde sie notärztlich erstbehandelt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Trotz der sofort eingeleiteten intensivmedizinischen Versorgung, erlangte die Frau das Bewusstsein nicht wieder zurück.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell