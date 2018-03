POL-PB: Unfallfahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Salzkotten (ots) - (uk) Nach einem Unfall zwischen Westenholz und Mantinghausen hat sich der Verursacher am frühen Mittwochmorgen unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei war am Mittwoch gegen 07.30 Uhr von einem Zeugen angerufen worden, der mitteilte, dass an der Westenholzer Straße ein Auto stehen würde, dass offenbar einen Unfall gehabt habe. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie feststellen, dass der Volkswagen Golf am Fahrbahnrand stand und im linken Frontbereich und an der Beifahrerseite erhebliche Unfallspuren aufwies. Kennzeichen waren an dem Auto nicht mehr vorhanden. Zudem waren drei Straßenbäume erheblich beschädigt worden. Bei der weiteren Absuche wurde in einem Buschwerk ein Kennzeichen aufgefunden. Während der Unfallaufnahme teilte der Zeuge mit, dass er in der Nacht mehrere junge Männer an der Unfallstelle gesehen habe, die offensichtlich erfolglos versucht hatten das Auto aus dem Graben zu ziehen. Als er die Personen ansprach, wurde ihm mitgeteilt, dass keine Hilfe benötigt würde. Anhand des aufgefundenen Kennzeichens konnten die Ordnungshüter den Halter des Fahrzeugs ermitteln und aufsuchen. Der 20-Jährige erklärte gegen 02.30 Uhr auf dem Heimweg die Kontrolle über sein Auto verloren und von der glatten Fahrbahn abgekommen zu sein. Danach hatte er sich von Bekannten von der Unfallstelle abholen lassen. Gegen den jungen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet.

