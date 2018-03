POL-PB: Autofahrer missachtet Stoppzeichen

Delbrück (ots) - (uk) Nachdem ein Autofahrer am Mittwochmorgen in der Nähe von Sudhagen ein Stoppzeichen missachtet hat, ist er mit einer jungen Autofahrerin zusammengestoßen. Der 23-jährige Fordfahrer hatte gegen 06.00 Uhr den Leiwesdamm in Richtung Lippstädter Straße befahren. Im Kreuzungsbereich fuhr er, ohne das Stoppzeichen zu beachten, ungebremst geradeaus weiter und prallte dabei mit einer 17-jährigen Fahranfängerin zusammen, die seit einer Woche im Besitz ihrer Fahrerlaubnis ist und in Richtung Lippstadt unterwegs war. Der Unfallverursacher schleuderte geradeaus auf die Schlinger Straße und stieß mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Mittelinsel zusammen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 6000 Euro.

