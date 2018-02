POL-PB: Polizei sucht Autofahrer, der nach Kollision mit Laterne von der Unfallstelle geflüchtet ist

Diese Klappe einer Heckstoßstange eines 5er-BMW fanden Polizeibeamte am Unfallort. Bild-Infos Download

Delbrück (ots) - (uk) In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein Autofahrer offenbar versucht einem Straßennamen in Delbrück alle Ehre zu machen. Hat aber nicht ganz geklappt. Nach der Kollision mit einer Laterne flüchtete der bislang unbekannte Fahrzeugführer. Bislang konnte festgestellt werden, dass ein BMW-Fahrer auf dem Parkplatz einer Sporthalle des Schulzentrums am Driftweg, offenbar mit seinem Fahrzeug auf der schneebedeckten Fläche Driftübungen vorgenommen hatte. Die Fahrmanöver endeten schließlich vor einer Laterne, die dabei erheblich beschädigt wurde. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Polizeibeamte fanden ein Fahrzeugteil des Autos am Unfallort. Dabei handelt es sich um eine Klappe, die zu einer Heckstoßstange eines dunkelgrauen 5er-BMW (E 60) gehört und normalerweise die Anhängerkupplung verdeckt. Der BMW selber dürfte entsprechende Unfallschäden aufweisen. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrer oder dem beschädigten BMW machen können, werden gebeten mit der Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060 Kontakt aufzunehmen.

