POL-PB: Schafböcke gestohlen

Delbrück (ots) - (uk) Wie der Polizei in dieser Woche mitgeteilt wurde, sind in der vergangenen Woche in der Nähe von Westenholz mehrere Schafböcke gestohlen worden. Die 16 Schwarzkopf-Schafböcke waren in einem unverschlossenen Stall an der Straße Am Freien Stuhl/Nähe Mühlenheider Straße untergebracht und sind in der Zeit zwischen Mittwochabend (21.02.18) und Donnerstagmorgen (22.02.18) von Unbekannten vermutlich in entsprechenden Fahrzeugen mitgenommen worden. Am Wochenende davor waren in Lippstadt-Esbeck (Kreis Soest), also nur unweit vom Tatort in der Nähe von Westenholz entfernt, von einer Wiese ebenfalls 20 Schafe entwendet worden. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass beide Taten von den gleichen Tätern verübt wurden. Zeugen, die Angaben zu möglichen Verdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei in Paderborn Kontakt aufzunehmen.

