POL-PB: Teppichtransporteur nach Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots) - (uk) Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Motorrollers, der am Dienstagvormittag in der Südstadt einen oder mehrere Teppiche transportiert und dabei ein geparktes Auto beschädigt hat. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der Rollerfahrer gegen 11.00 Uhr den Querweg stadtauswärts befahren. Zwischen der Meinolfstraße und Josef-Schröder-Straße war der Zweiradfahrer an ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gestoßen und hatte dabei den Seitenspiegel erheblich beschädigt. Trotz des verursachten Schadens fuhr der Rollerfahrer weiter und bog im weiteren Verlauf nach rechts ab. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

