POL-PB: Angestellte eines Getränkemarkts überfallen

Paderborn (ots) - (uk) Am Dienstagabend sind zwei Angestellte eines Getränkemarkts von zwei unbekannten Tätern überfallen worden, ohne dass die Kriminellen Beute erlangen konnten. Die beiden 20 und 22 Jahre alten Mitarbeiter des am Bayernweg/Ecke Schwabenweg befindlichen Getränkemarkts hatten gegen 21.00 Uhr das Geschäft abgeschlossen. Auf dem Weg zu einem nebenan befindlichen Lebensmittelmarkt, wurde der Jüngere der beiden Angestellten plötzlich von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Als das Opfer daraufhin kurz zu Boden ging, forderte einer der zwei unbekannten Täter sein Opfer auf Geld herauszugeben. Beide jungen Männer konnten vor den Tätern in Richtung Ladezone des Lebensmittelmarktes davonlaufen, wo ein LKW-Fahrer beschäftigt war. Als die beiden Täter dies bemerkten, rannten sie in Richtung Bayernweg davon. Die Fahndung nach den Räubern verlief negativ. Nach Angaben der Geschädigten sind beide Angreifer etwa 1,65 Meter bzw. etwa 1,70 Meter groß und von dünner Statur. Sie waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert und dunkel gekleidet. Einer der Verdächtigen trug ein rotes Kleidungsstück. Zeugen, die Angaben zu möglichen Verdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

