POL-PB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Hövelhof (ots) - (mb) Bei einem Auffahrunfall auf der Paderborner Straße sind am Dienstagmorgen drei Autoinsassen teils schwer verletzt worden. Eine 57-jährige Fordfahrerin fuhr gegen 07.40 Uhr von Hövelhof in Richtung Sennelager. An der Einmündung Brandenburger Weg wollte sie nach rechts abbiegen und bremste deswegen. Ein hinter dem Ford B-Max fahrender 22-jähriger VW-Golf-Fahrer bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Ford auf. Der B-Max wurde in die Einmündung geschleudert und landete rückwärts im Graben. Der Golf driftete nach links und blieb auf der Bankette am Radweg stehen. Die Fordfahrerin sowie ihre Beifahrerin (23) erlitten leichte Verletzungen. Der Golffahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die L756 war für rund 90 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell