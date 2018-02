POL-PB: Einbrecher verunglücken mit Fluchtauto - (Korrektur zur Erstmeldung: Die Tat wurde bereits in der Nacht zu Samstag, 24.02.2018, verübt)

Paderborn-Benhausen/Bad Driburg (ots) - (mb) Nach einem Einbruch in eine Bäckerei mit Postfiliale in Benhausen sind die mutmaßlichen Täter am frühen Samstagmorgen mit dem Fluchtfahrzeug in Bad Driburg verunglückt und vermutlich zu Fuß auf der Flucht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24.02.2018) wurde in der Backstube der Bäckerei an der Eggestraße in Benhausen gearbeitet. Gegen 01.40 Uhr hörte ein Bäcker die Klingel der Ladentür. Als er im Laden das Licht einschaltete, flüchteten zwei dunkel gekleidete Männer durch die Eingangstür. Einer trug den Tresor der Poststelle. Diesen hatten sie hinter der Posttheke aus der Verankerung gerissen. Die Männer liefen über den Gehweg in Richtung Neuenbeken. Den Tresor ließen sie fallen. Vor dem Nachbarhaus stand ein dunkler Mercedes, mit dem sie ohne Beute weiter in Richtung Neuenbeken flüchteten.

Um 02.00 Uhr entdeckten Passanten ein verunglücktes Auto in Bad Driburg an der B64. Der schwarze Mercedes war an der Dringenberger Straße vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Bundesstraße abgefahren und in der Abfahrt von der Straße abgekommen. Das Auto überfuhr ein Verkehrszeichen und blieb auf der Mittelinsel mit ausgelöstem Airbag liegen. Als Zeugen den Wagen entdeckten, standen die Türen offen und der Motor lief. Personen waren allerdings nicht mehr am Fahrzeug. In dem tiefergelegten C-Klasse-Mercedes mit Berliner Kennzeichen fand die Polizei Einbruchswerkzeug und weitere Beweismittel im Zusammenhang mit der Tat in Benhausen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen von drei Personen genutzt wurde. Das Auto wurde sichergestellt.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch in Benhausen sowie dem Verkehrsunfall in Bad Driburg gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

