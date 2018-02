POL-PB: Einbruch im Hilti-Store

Paderborn (ots) - (mb) An der Halberstädter Straße ist am frühen Sonntagmorgen ein Einbruch in ein Baumaschinen-Fachgeschäft verübt worden. Die Alarmanlage des Geschäfts löste gegen 04.00 Uhr aus. Mit einem Stein hatten Einbrecher ein Schaufenster eingeschlagen und waren in den Verkaufsraum gelangt. Sie entwendeten mehrere hochwertige Hilti-Bohrgeräte und flüchteten durch das zerstörte Fenster. Vermutlich hatten die Täter ein Fahrzeug in Tatortnähe zur Verfügung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

