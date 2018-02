POL-PB: Ohne Führerschein und alkoholisiert verunglückt

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Alleinunfall auf schneeglatter Straße ist in der Nacht zu Montag ein 33-jähriger Autofahrer in der Auffahrt vom Diebesweg zur B1 verunglückt.

Der Audifahrer fuhr kurz nach Mitternacht vom Diebesweg in die Auffahrt zur Bundesstraße in Richtung Bad Lippspringe. Er schleuderte rechts gegen die Leitplanken und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen überfuhr den Grünstreifen, überquerte die gesamte Bundestraße und prallte frontal gegen die Leitplanken der Gegenfahrbahn. Ein Lastwagenfahrer kam dem Verletzten Autofahrer zur Hilfe. Der Audifahrer stand unter Alkoholeinwirkung und hatte keinen Führerschein. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ließ dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und erstattete Strafanzeige.

Bereits am Samstagabend hatten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Lieferwagen gemeldet, der auf der B1 in Schlangenlinien von Paderborn nach Bad Lippspringe unterwegs war. Eine Streife entdeckte den Mercedes Sprinter gegen 21.00 Uhr in Höhe der Abfahrt Diebesweg und versuchte, den Fahrer zu stoppen. Obwohl am Streifenwagen Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet waren, reagierte der Sprinterfahrer nicht auf Anhaltezeichen. Der Lieferwagen geriet immer wieder nach links in den Gegenverkehr. Im zweispurigen Bereich gelang es den Polizisten, den Sprinter auszubremsen und in eine Nothaltebucht zu lotsen. Der 31-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert. Er schwankte stark, als er ausstieg. Die Polizei nahm ihn mit zur Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. Auch der Mann muss sich im Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell