POL-PB: Hoher Sachschaden nach Brand einer Außensauna

Altenbeken (ots) - (vh) Infolge eines Brandes einer Außensauna am Samstagabend in Altenbeken-Schwaney entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22:00 Uhr bemerkten die Mieter eines Doppelhauses in der Bredenstraße Brandgeruch aus der Sauna, welche sich in einem Nebengebäude hinter der Garage befindet. Bei einer Nachschau stellten sie fest, dass es in der Sauna brannte. Versuche, das Feuer selbständig zu löschen, schlugen fehl, sodass sie die Feuerwehr alarmierten. Diese konnte letztlich einen Übergriff des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Die Sauna, sowie ein Vorraum brannten komplett aus. Angrenzende Gebäudeteile wurden leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000,- Euro. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Beide Doppelhaushälften bleiben bewohnbar.

