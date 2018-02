POL-PB: Unfallfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Paderborn (ots) - (vh) Am Samstagmittag zwischen 11:50 und 13:40 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen VW Touran auf dem Parkplatz des REAL-Marktes an der Husener Straße in Paderborn. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass vorne links am Kotflügel ein frischer Unfallschaden entstanden war. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Nach den Ermittlungen der Polizei könnte der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeugs entstanden sein. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Paderborner Polizei unter 05251/3060 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell