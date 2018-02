POL-PB: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots) - (vh) Bei einer Kollision mit einem Pkw ist am Freitagnachmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Der 85jährige Marienloher befuhr mit seinem Fahrrad den rechtseitigen Radweg der Detmolder Straße von Marienloh kommend in Richtung Bad Lippspringe. Vor dem Kreisverkehr K38/L814 hatte sich in Fahrtrichtung Bad Lippspringe eine Fahrzeugschlange gebildet. Der Radfahrer verließ in Höhe der Kläranlage den Radweg nach links auf die Detmolder Straße zwischen zwei wartenden Fahrzeugen hindurch. Als er den Gegenfahrstreifen queren wollte, wurde er von einem in Richtung Marienloh fahrenden Pkw BMW erfasst und schwer verletzt. Der Radfahrer zog sich Kopfverletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der 26jährige BMW-Fahrer aus Bad Lippspringe erlitt einen Schock und wurde in einer Bad Lippspringer Klinik medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell