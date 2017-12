POL-PB: Brand einer Garage in Schloß Neuhaus verläuft glimpflich

Paderborn (ots) - (uk) Ein Garagenbrand ist am Sonntagmorgen in Schloß Neuhaus glimpflich verlaufen. Gegen 08.00 Uhr war die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Heinrich-Strohmeier-Straße durch ungewöhnliche Knackgeräusche auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Zeugin stellte fest, dass dichter Qualm aus der Garage drang und alarmierte die Feuerwehr. In der Garage, die direkt am Wohnhaus angebaut ist, stand kein Auto, aber dort wurden diverse Gegenstände gelagert. Darunter befand sich auch ein Gefrierschrank, der nach erster Einschätzung auf Grund eines technischen Defekts für die Brandursache in Frage kommen dürfte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden.

