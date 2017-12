POL-PB: Einbrecher in Riege unterwegs

Hövelhof (ots) - (uk) Vermutlich die gleichen Täter waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in Riege unterwegs, um in zwei Häuser einzubrechen. Beide Einfamilienhäuser befinden sich an der Straße Hanhardts Kamp. In einem Haus hatten die Täter die Tür zu einer Garage aufgetreten und anschließend ein Baustellenradio, einen Akkuschrauber, einen Elektrohobel, eine Handkreissäge und eine Schlagbohrmaschinen entwendet. Im Haus gegenüber waren die Täter in einen Zwischenraum eingedrungen und hatte aus Weihnachtsgeschenken Bargeld gestohlen. Darüber hinaus nahm sie aus einem Kühlschrank 20 Glasschälchen mit Zutaten für ein Raclette sowie mehrere Schnaps- und Sektflaschen mit. Zudem wurden auch hier mehrere Werkzeuge geklaut. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

