POL-PB: Handys und Laptop entwendet

Bad Lippspringe (ots) - (uk) In der Nacht von Heilig Abend auf den ersten Weihnachtstag hat ein unbekannter Täter aus einem Einfamilienhaus in Bad Lippspringe ein Laptop und zwei Handys entwendet. Der Einbrecher war gewaltsam in eine Garage eingedrungen und von dort in das an der Peterstraße gelegene Haus gelangt. Aus einem Büro wurden die Wertgegenständige mitgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

