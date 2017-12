POL-PB: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Bad Wünnenberg (ots) - (rt) Ein BMW-Fahrer hatte am Sonntagabend die Mittelstraße/L 549 in Bad Wünnenberg in Richtung Fürstenberg befahren. In Höhe der Einmündung Zinsdorfer Weg kam der Pkw links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug wieder zurück geschleudert, rutschte über die Straße und blieb auf dem Radweg stehen. Der Pkw wurde dabei total beschädigt. Da der Fahrzeugführer (31) unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde festgestellt, dass der Pkw gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

