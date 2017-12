POL-PB: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Delbrück (ots) - (rt) In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag haben unbekannte Täter versucht in einen Bioladen in Delbrück einzudringen. Die Einbrecher beschädigten die Eingangstür und den Türrahmen des an der Straße Alter Markt gelegenen Ladens. Es gelang jedoch nicht, die Tür aufzubrechen und ins Objekt zu gelangen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 05251-3060.

