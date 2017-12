POL-PB: Einbrecher klettert an Fallrohr hoch

Paderborn (ots) - (rt) In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagmorgen ist ein Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schloß Neuhaus eingebrochen. Der Täter kletterte dafür nach ersten Ermittlungen der Polizei an einem Fallrohr für Regenwasser an der Hausfassade hoch, um so auf den Balkon der in der ersten Etage befindlichen Wohnung zu gelangen. Dort wurde die Balkontür aufgebrochen und anschließend die gesamte Wohnung durchsucht. Der Täter verließ den Tatort vermutlich auf demselben Wege. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Hatzfelder Straße kurz vor dem Bahnübergang verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

