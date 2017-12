POL-PB: Drei Einbrecher auf frischer Tat angetroffen

Paderborn (ots) - (rt) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind drei Männer bei einem Einbruch in die Schloßwerkstätten am Merschweg in Schloß Neuhaus auf frischer Tat angetroffen worden. Das Trio konnte flüchten. Ein Mitarbeiter der Einrichtung hatte wenige Minuten nach Mitternacht drei Personen in der Feuerwehrzufahrt zwischen der Produktionshalle und dem Arbeitsbereich für Garten- und Landschaftsbau entdeckt. Als sich der Zeuge mit seinem Pkw den Personen näherte, warfen diese eine Geldkassette weg und flüchteten in Richtung Münsterstraße. Zusammen mit der alarmiertenen Polizei wurde festgestellt, dass an der Halle ein Fenster zum Büro aufgebrochen worden war. Aus dem Büro wurde die später weggeworfene Kassette entwendet. Weiterhin wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Alle Verdächtigen waren dunkel gekleidet. Eine Person, etwa 1,75 Meter groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeanshose und helle Turnschuhe. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im besagten Zeitraum im Bereich des Merschweges und der Münsterstraße die drei verdächtigen Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

