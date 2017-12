POL-PB: Einbruch in leer stehendes Einfamilienhaus

Borchen (ots) - (rt) In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag ist ein unbekannter Täter in ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Straße Eulenberg in Kirchborchen eingedrungen. Der Einbrecher drückte ein Kellerfenster auf und durchwühlte anschließend alle Räume und Behältnisse. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Straße Eulenberg verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

