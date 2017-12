POL-PB: Tagsüber in Wohnungen und Häuser eingestiegen

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Bei vier Wohnungseinbrüchen am Donnerstag blieben die Täter ohne Beute.

Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses an der Hohoffstraße in Paderborn bemerkte den Einbruch gegen 13.15 Uhr. Sie hatte ihre Wohnung gegen 08.30 Uhr verlassen. In diesem Zeitraum wurde die Wohnungstür aufgebrochen und in der Wohnung nach Wertsachen gesucht.

In Hövelhof war der Besitzer eines Einfamilienhauses an der Stauffenbergstraße von 09.30 Uhr bis 18.00 nicht daheim. Das nutzten Einbrecher, um durch ein Garagenfenster einzusteigen und durch die Garage in das Haus vorzudringen. Auch in diesem Fall machten die Täter keine Beute. Möglicherweise wurden sie von der Rückkehr des Besitzers überrascht.

An seiner Garagentür entdeckte ein Hausbesitzer in Paderborn-Sande gegen 19.00 Uhr Hebelspuren. Ebenso wurde an der Haustür gehebelt. In das Haus waren die Einbrecher nicht gelangt.

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten Einbrecher zwischen 12.00 Uhr und 20.15 Uhr in ein Haus an der Mozartstraße in Delbrück-Ostenland. Nachdem die Täter vergeblich nach Diebesgut gesucht hatten, flohen sie durch die Terrassentür.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

