POL-PB: Bauklempner stürzt vom Dach

Paderborn (ots) - (mb) Bei Arbeiten an einem Metalldach auf einem Hof Auf der Thune ist am Donnerstag ein Bauklempner abgestürzt. Der 45-jährige Arbeiter arbeitete gegen 12.00 Uhr gemeinsam mit Arbeitskollegen auf dem Dach einer umgebauten Scheune. Beim Verlegten von Firstelementen auf dem steilen Metalldach rutschte der Paderborner ab, glitt das Dach hinab und stürzte auf den Hof. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den 45-Jährigen am Unglücksort. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schaltete das Amt für Arbeitsschutz ein.

