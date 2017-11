POL-PB: Verkaufsautomaten aufgebrochen

Salzkotten (ots) - (mb) An der Wewelsburger Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag den Verkaufsautomaten eines Hofes aufgebrochen. Ein Anwohner hörte gegen 00.50 Uhr laute Geräusche. Er sah drei Personen von denen sich zwei an dem Automaten, in dem Hofprodukte angeboten werden, zu schaffen machten. Sie stecken Produkte aus dem Automaten in eine Plastiktüte und flüchteten in Richtung Kreisverkehr Tudorfer Straße. Die alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass die Sichtscheibe des Automaten eingeschlagen worden war. Getränke und Käse wurden gestohlen. Die Täter sollen 16 bis 20 Jahre alt und dünn sein. Einer trug eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

