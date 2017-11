POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

Delbrück-Lippling (ots) - (mb) Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag ist an der Landstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Bewohner waren in dem Zeitraum nicht zuhause. Über eine Mauer gelangten die Täter auf das Grundstück. Der Versuch, eine gesicherte Terrassentür zu öffnen misslang. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Haus. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob die Täter tatsächlich Beute machten steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

