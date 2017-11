POL-PB: Scheiben beschlagen - Radfahrerin schwer verletzt

Delbrück (ots) - (mb) Beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto in Lippling ist am Freitag eine Radfahrerin (61) schwer verletzt worden. Eine 18-jährige VW-Golf-Fahrerin fuhr gegen 08.15 Uhr auf der Landstraße in Richtung Westerwieher Straße. Während der Fahrt beschlugen die Scheiben. Die junge Fahrerin bog nach links auf einen Parkplatz ab und übersah dabei eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 61-Jährige konnte die Kollision auch nicht mehr verhindern. Sie wurde frontal vom Auto erfasst und stürzte auf die Motorhaube. Der ungeschützte Kopf der Radlerin schlug gegen die Frontscheibe. Schwer verletzt fiel die Frau auf die Straße. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

