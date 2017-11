POL-PB: Mehrere BMW aufgebrochen

Paderborn-Elsen (ots) - (mb) In Elsen sind in der Nacht zu Freitag vier BMW-Pkw aufgebrochen worden. Die Täter stahlen Fahrzeugzubehör. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren 10.000 Euro.

Die erste Tat fiel gegen 05.50 Uhr am Kirschenkamp auf. Eine Seitenscheibe eines 5er BMW wurde eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug bauten die Täter das Lenkrad, das Navi und die Instrumententafel aus. Um kurz vor und kurz nach 07.00 Uhr entdeckten die Besitzer von zwei 5er BMW an der Pestalozzistraße weitere Taten. Wieder waren fest eingebaute Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet worden. Ein 3er BMW war an der Kämpenstraße Ziel der Täter. Diesmal überwanden die Diebe das keyless-go-System des Fahrzeugs und gelangten in den Innenraum. Beute auch hier: Lenkrad und Navi.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Angaben unter Telefon 05251/3060.

