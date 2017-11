POL-PB: Porschediebe kommen nicht weit

Borchen (ots) - (mb) Unbekannte Autodiebe sind in der Nacht zu Freitag mit einem in Nordborchen gestohlenen Porsche Panamera nicht über die Ortsgrenzen gekommen.

Gegen 03.50 Uhr wurde der Besitzer des neuwertigen Fahrzeugs durch Motorengeräusche geweckt. Er sah aus dem Fenster und bemerkte, dass sein an der Straße Liethberg abgestellter Panamera nicht mehr am Ort stand. Sofort alarmierte der Mann die Polizei. Eine Ortung der Limousine aus dem Baujahr 2017 war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Die Polizei löste eine Fahndung nach dem Wagen aus. Gegen 05.00 Uhr zeigte die Ortungsapp des Autobesitzers plötzlich den Standort seines Fahrzeugs noch in Borchen an. Die Polizei umstellte die Örtlichkeit am Grüner Weg. Beamte entdeckten den gestohlenen Wagen. Die Täter hatten das Auto mit geöffneten Scheiben und Standlicht stehen lassen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sie hatten vermutlich den "keyless-go"-Mechanismus des Porsche mit Hilfe von technischen Geräten manipuliert, sodass sie das Auto ohne Werkzeuge öffnen und starten konnten. Den aufgefundenen Wagen stellte die Polizei zur Spurensuche sicher.

Zur Aufklärung des gescheiterten Autodiebstahls können Zeugenaussagen beitragen. Möglicherweise haben die Täter den Standort des Panamera bereits tagsüber ausbaldowert. Die Polizei sucht deshalb nicht nur Zeugen, die zur Tatzeit am Liethberg oder zwischen 03.50 Uhr und 05.00 Uhr am Grüner Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Von Bedeutung können auch Beobachtungen an den Vortagen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

