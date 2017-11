POL-PB: 19-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Delbrück (ots) - (mb) Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb an der Heinrich-Bette-Straße ist am Donnerstagvormittag ein 19-jähriger Auszubildender schwer verletzt worden. Beim Rangieren mit einem Hubwagen, auf dem ein Transportgestell mit Sicherheitsglasscheiben transportiert wurde, kippten die aufrecht stehenden Scheiben um und stießen den jungen Mann um. Er zog sich Kopf- und Beinverletzungen zu. Eine Notärztin versorgte den Verletzten am Unglücksort. Mit einem Rettungswagen wurde der Azubi in das Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

