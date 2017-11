POL-PB: Einbrecher im Getränkemarkt

Lichtenau (ots) - (mb) In einen Getränkemarkt an der Husener Straße ist in der Nacht zu Donnerstag erneut eingebrochen worden. Gegen 00.55 Uhr löste die Alarmanlage des gegenüber der Einmündung Hornweg gelegenen Geschäfts aus. Nachdem ein Mitarbeiter einen Einbruch festgestellt hatte, alarmierte er die Polizei. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Sie hatten eine Spanplatte am Eingang eingetreten und waren in das Geschäft gelangt. Gestohlen wurden Zigaretten und etwas Bargeld. Die eingetretene Spanplatte hatte die bereits am Sonntagabend von Einbrechern eingeschlagene Scheibe der Eingangstür ersetzt. Am Sonntag hatte die Alarmanlage um 21.20 Uhr ausgelöst. Die Täter hatten einige Zigarettenschachteln erbeutet und waren unerkannt geflohen. Die Polizei sucht Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell