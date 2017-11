POL-PB: Unbekannter Täter bricht Terrassentür in Boke auf und durchsucht Haus

Delbrück (ots) - (uk) Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Montagmittag und Dienstagmittag in ein Haus in Boke eingebrochen. Der Einbrecher hatte die Terrassentür des an der Pfarrer-Kunders-Straße gelegenen Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet und sich anschließend nach Diebesgut im Haus "umgesehen". Danach flüchtete er wieder durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

