POL-PB: Einbrecher in Dahl

Paderborn (ots) - (uk) In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Dahl eingebrochen und hat diverse Wertgegenstände entwendet. Der Einbrecher hatte ein Badezimmerfenster an der Rückseite des an der Schlotmannstraße befindlichen Hauses aufgebrochen und anschließend das ganze Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei entwendete er geringe Mengen Bargeld, einen Schreckschussrevolver, eine Debitkarte, zahlreiche Schlüssel, Schmuck und den Orden eines Schützenvereins. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

