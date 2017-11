POL-PB: Aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen - Autofahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots) - (uk) Bei einem Alleinunfall ist eine Autofahrerin am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen hatte die 35-Jährige gegen 12.00 Uhr den George-Marshall-Ring aus Richtung Benhauser Straße kommend in Fahrtrichtung Im Dörener Weg befahren. In Höhe des Friedhofs war sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Versuch Gegenzulenken, geriet der Citroen ins Schleudern, rutschte über den Radweg. Dort prallte er gegen einen Baum und schleuderte anschließend wieder zurück auf die Bankette wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Frau konnte sich noch selbständig aus dem Auto befreien und kurz mit einer nachfolgenden Autofahrerin, die zufällig Krankenschwester ist, unterhalten, ehe sie zusammenbrach und nicht mehr ansprechbar war. Bis zum Eintreffen des Notarztes leistete die Zeugin Erste Hilfe. Anschließend wurde die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell