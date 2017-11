POL-PB: Trotz beschlagener Windschutzscheibe losgefahren - Autofahrer schwer verletzt

Paderborn (ots) - (uk) Bei einem Alleinunfall in der Paderborner Südstadt ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte der 42-Jährige gegen 06.25 Uhr die Benediktinerstraße in Richtung Breslauer Straße befahren. Wenige Meter nachdem er die Einmündung Liegnitzer Straße passiert hatte, prallte er mit seinem Peugeot ungebremst auf das Heck eines Audi, der am Straßenrand geparkt war. Durch den Aufprall wurde der Audi fast zwei Meter nach vorne geschoben. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass die Windschutzscheibe des Peugeots von innen komplett beschlagen war. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf mindestens 12000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell