POL-PB: Pferd durch Schnitte verletzt

Bad Lippspringe (ots) - (uk) Am Sonntagnachmittag ist in Bad Lippspringe ein Pferd von einem Unbekannten durch Schnitte leicht verletzt worden. Nach Angaben der Pferdebesitzerin hat der Täter in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr dem Tier, das sich auf einer Weide am Dedinghauser Weg aufhielt, zwei Schnitte auf beiden Seiten des Halses zugefügt, die durch einen Tierarzt versorgt werden mussten. Zeugen, die am Sonntagnachmittag in dem Bereich eine verdächtige Person gesehen haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

