POL-PB: Einbrüche in Salzkotten und Niederntudorf

Salzkotten (ots) - (uk) Am frühen Montagabend ist es in Salzkotten zu einem und in Niederntudorf zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei, dürfte es sich an allen Tatorten um die gleichen Täter gehandelt haben. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und etwa 19.00 Uhr waren die Täter in ein Wohnhaus in Salzkotten an der Franz-Cramer-Straße eingedrungen. Die Eindringlinge hatte eine Terrassentür gewaltsam aufgebrochen und anschließend Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach der Tat in Salzkotten dürften die Täter nach Niederntudorf gefahren und dort in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Kessenberg eingedrungen sein. Hier wurde ein rückwärtig gelegenes Fenster brachial geöffnet. Danach wurden die im Erdgeschoss gelegenen Wohnräume durchsucht. In direkter Nachbarschaft, drangen die Täter gegen 19.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Vogelflug ein. Sie brachen ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und suchten im Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Zeugen, die während der Tatzeiträume an den drei Tatorten verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

