Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Gütersloh. Kreis Warendorf. Tatverdächtiger nach Raubüberfällen auf Tankstellen festgenommen

Warendorf (ots)

Seit dem Freitagmorgen (07.08.) fahndete die Polizei Gütersloh nach einem flüchtigen 17-Jährigen in St. Vit.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos konnte der 17-Jährige nach einem Zeugenhinweis in St. Vit festgenommen werden.

Der Rheda-Wiedenbrücker ist tatverdächtig, insgesamt sechs Tankstellen und ein Wettbüro in den Kreisen Gütersloh und Warendorf beraubt zu haben.

Er wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt.

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