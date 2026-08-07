POL-WAF: Kreis Gütersloh. Kreis Warendorf. Tatverdächtiger nach Raubüberfällen auf Tankstellen festgenommen
Warendorf (ots)
Seit dem Freitagmorgen (07.08.) fahndete die Polizei Gütersloh nach einem flüchtigen 17-Jährigen in St. Vit.
Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos konnte der 17-Jährige nach einem Zeugenhinweis in St. Vit festgenommen werden.
Der Rheda-Wiedenbrücker ist tatverdächtig, insgesamt sechs Tankstellen und ein Wettbüro in den Kreisen Gütersloh und Warendorf beraubt zu haben.
Er wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt.
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