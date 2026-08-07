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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Gütersloh. Kreis Warendorf. Tatverdächtiger nach Raubüberfällen auf Tankstellen festgenommen

Warendorf (ots)

Seit dem Freitagmorgen (07.08.) fahndete die Polizei Gütersloh nach einem flüchtigen 17-Jährigen in St. Vit.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos konnte der 17-Jährige nach einem Zeugenhinweis in St. Vit festgenommen werden.

Der Rheda-Wiedenbrücker ist tatverdächtig, insgesamt sechs Tankstellen und ein Wettbüro in den Kreisen Gütersloh und Warendorf beraubt zu haben.

Er wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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