Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fußgänger nach Gefährdung durch Motorradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) um 13.15 Uhr flüchtete in Ennigerloh auf der Breslauer Straße ein Motorradfahrer vor einer Verkehrskontrolle. Polizisten folgten Flüchtigen, verloren aber den Sichtkontakt. Bei seiner Fahrt fuhr der Motorradfahrer auch über einen Gehweg. Ein Fußgänger musste hier ausweichen. Dieser Fußgänger wird jetzt als Zeuge gesucht. Er wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden Personen gebeten sich zu melden, die Angaben zu dem Fußgänger machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell