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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) gegen 16 Uhr kam es auf der K 51 in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die K 51 von Warendorf kommend in Richtung Sassenberg-Füchtorf. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und durchfuhr anschließend den angrenzenden Graben. Mit dem rechten Vorderrad stieß das Fahrzeug gegen einen Baum und überschlug sich dadurch. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die 57-Jährige konnte leicht verletzt aussteigen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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