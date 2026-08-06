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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Rollerfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) um 17.35 Uhr kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Erbdrostenstraße in Ostbevern zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-Jährige aus Bad Laer befuhr mit ihrem Pkw den Prozessionsweg und wollte die Bahnhofstraße geradeaus überqueren. Ein 50-Jähriger aus Ostbevern befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Grevener Damm kommend. Als die Frau den Rollerfahrer wahrnahm bremste sie bis zum Stillstand ab. Der Rollerfahrer bremste ebenfalls und versuchte auszuweichen, stürzte jedoch hierbei. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Der Ostbeveraner wurde leicht verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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