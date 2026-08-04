PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrskontrollen decken verschiedene Delikte auf

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr führten Einsatzkräfte Verkehrskontrollen im Ahlener Stadtgebiet durch. Hierbei fielen Autofahrer durch unterschiedliche Delikte auf.

Bei einem 43-Jährigen aus Ahlen und einem 45-Jährigen aus Hamm wurde Drogenkonsum festgestellt. Die Polizisten ordneten die Entnahmen von Blutproben an.

Ein 56-jähriger und ein 28-jähriger (beide aus Ahlen) waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für die von ihnen geführten Fahrzeuge.

Gegen alle vier Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 09:14

    POL-WAF: Ahlen. Baucontainer aufgebrochen und Elektrowerkzeuge entwendet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (01.08.2026) 12 Uhr bis Montag (03.08.2026) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in Baucontainer auf einer Baustelle an der Westenmauer in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum eingezäunten Gelände und brachen dort Baucontainer auf. Aus diesen wurden unter anderem Elektrowerkzeuge entwendet. Wer hat dort ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 09:13

    POL-WAF: Warendorf. Schwarzen Audi angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag (03.08.2026) in der Zeit von 07.25 Uhr bis 17.10 Uhr wurde auf dem nördlichen Parkplatz des Kreishauses an der Waldenburger Straße in Warendorf ein geparkter Audi A 3 hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 09:11

    POL-WAF: Warendorf. Grauen Mercedes beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag (03.08.2026) in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor einem Drogeriegeschäft am August-Wessing-Damm ein geparkter grauer Mercedes GLC beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren