Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrskontrollen decken verschiedene Delikte auf

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr führten Einsatzkräfte Verkehrskontrollen im Ahlener Stadtgebiet durch. Hierbei fielen Autofahrer durch unterschiedliche Delikte auf.

Bei einem 43-Jährigen aus Ahlen und einem 45-Jährigen aus Hamm wurde Drogenkonsum festgestellt. Die Polizisten ordneten die Entnahmen von Blutproben an.

Ein 56-jähriger und ein 28-jähriger (beide aus Ahlen) waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für die von ihnen geführten Fahrzeuge.

Gegen alle vier Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

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