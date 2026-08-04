POL-WAF: Ahlen. Baucontainer aufgebrochen und Elektrowerkzeuge entwendet

Warendorf (ots) - Am Montag (03.08.2026) um 17.50 Uhr kam es auf der B 64 zwischen Beelen und Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger Beelener fuhr mit seinem Pkw auf der B64 aus Beelen kommend in Richtung Warendorf. Auf Höhe einer rechtseitig liegenden Einmündung blinkte er rechts. Ein 30-Jähriger (ebenfalls aus Beelen) fuhr mit seinem Auto hinter dem Senior und überholte als er den Blinker sah. In diesem ...

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