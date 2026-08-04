POL-WAF: Ahlen. Baucontainer aufgebrochen und Elektrowerkzeuge entwendet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Samstag (01.08.2026) 12 Uhr bis Montag (03.08.2026) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in Baucontainer auf einer Baustelle an der Westenmauer in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum eingezäunten Gelände und brachen dort Baucontainer auf. Aus diesen wurden unter anderem Elektrowerkzeuge entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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