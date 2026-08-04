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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schwarzen Audi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) in der Zeit von 07.25 Uhr bis 17.10 Uhr wurde auf dem nördlichen Parkplatz des Kreishauses an der Waldenburger Straße in Warendorf ein geparkter Audi A 3 hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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